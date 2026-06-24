マンガ専門の図書館だった建物が格安で売りに出され、SNS上で大きな注目を集めている。「山形県酒田市の190万円の一棟売りビル。なんか本（マンガ？）が山ほどあるんだけどなんの施設だったんだろう」とライフルホームズの掲載ページを紹介したのはYouTuberの吉川祐介さん（@yuwave2009）。【写真】中央のベージュの建物が旧・酒田マンガ図書館山形県酒田市の比較的中心部で、3階建てのビル一棟にも関わらずたった190万円で売りに