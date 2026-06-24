世帯年収が2000万円近くあれば誰もが羨む余裕あふれる生活を想像しがちだが、当事者の感覚は意外と冷めている。投稿を寄せた東京都の50代女性（専門職／自身の年収1000万円）は、夫の年収900万円と合わせて世帯年収1900万円を稼ぎ出す。しかし、生活感は驚くほど地味で、「正直、全く裕福とは思えません お金に困っているとは思いませんが、ごく普通の生活だと感じてます」と語る。「千代田区の3LDKマンション（築40年超、駅近）」