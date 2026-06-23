「バナナマン」設楽統が２３日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。設楽は「明日、ノンストップ！お休みでございます」と告知。理由は説明せず「また、あさって木曜日お会いしましょう」と視聴者に伝えた。同局の番組表では２４日午前７時２０分から「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」パナマ×クロアチアを生中継。さらに午前１０時１０分から「ＦＩＦＡワールドカッ