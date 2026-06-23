高市早苗首相は2026年6月23日の沖縄県の「慰霊の日」に際し、平和祈念公園（糸満市）で開かれた沖縄全戦没者追悼式に出席した。毎年のように首相あいさつにはヤジが飛ぶが、高市早苗首相も例外ではなかった。式典後のぶらさがり取材によると、こういったヤジの内容は高市首相は聞き取れていなかった模様で、その内容を記者から伝えられると、「『戦争をやめろ』って、今、日本は戦争をやっておりません。平和国家としての歩みを戦