6月23日までに、モデルでタレントの紗栄子が自身のInstagramを更新。最新近影を複数枚公開したが、披露したファッションが物議を醸している。紗栄子は、《最近の私》と綴り、自撮りしたさまざまな私服姿を投稿。貴重なプライベートショットが公開されたが、その中で仰天のコーディネートに注目が集まっていた。「紗栄子さんが投稿したショットの冒頭は、白いTシャツにデニムとドット柄のスカートを合わせたおしゃれな姿でした