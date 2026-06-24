ヨーロッパを襲っている熱波により、フランス各地では気温が40度を超えるなど記録的な暑さとなっています。猛暑が続くなか水の事故も相次ぎ、およそ40人が死亡しています。AFP通信によりますと、ヨーロッパを襲う熱波により、フランスで22日に、43.3度を記録するなど、各地で気温が40度を超えました。国内の平均気温は29.2度となり、6月の最高記録を更新しています。この記録的な暑さは、25日まで続く可能性があるということです。