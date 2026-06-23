女優の夏帆（34）が7月期、ドラマ「Tシャツが乾くまで」(TBS系）に主要キャストの1人として出演する。蒼井優（40）の民放連ドラ18年ぶり主演で放送前から注目されている話題作だ。【もっと読む】「自然体の演技」を自然にこなす 夏帆の「普通」でいられる魅力夏帆は、2025年10月期、竹内涼真（33）とダブル主演した「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）で一躍その存在が注目され、その勢いのまま抜擢となった。「実は彼