声優の大橋彩香（31）が23日、今月30日をもって所属していた芸能事務所「ホリプロインターナショナル」を退所することを発表した。同社では、24年に人気声優の二ノ宮ゆいが退所し、今年に入り田所あずさ、大橋が退所。2018年の設立当初から事務所を支えてきた人気声優の退所が相次ぎ、ファンからさまざまな声が上がっている。ホリプロインターナショナルは大手芸能事務所「ホリプロ」が、グループの新会社として18年に設立。声