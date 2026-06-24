ソニックフロンティア 超・デラックス】 6月24日 発売（ダウンロード版） 9月17日 発売予定（パッケージ版） 価格：5,990円 セガは、Nintendo Switch 2用新境地アクションアドベンチャー「ソニックフロンティア 超・デラックス」を本日6月24日に発売した。価格は5,990円。 2022年11月に発売された「ソニックフロンティア」のSwitch2版がサプ