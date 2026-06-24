兵庫県神戸市のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、警察は23日夜、男性の元妻の望月亜紀容疑者（50）を死体遺棄容疑で逮捕したと発表しました。■急展開…兵庫県警が会見元妻を死体遺棄容疑で逮捕23日午後9時半すぎ、急きょ開かれたのは、兵庫県警の会見。兵庫県警捜査第一課長・渡邉昭二氏「神戸市中央区における男性死体損壊等事件につきましては、令和8年6月23日午後8時22分、被疑者を死体遺棄罪で