【大神繪草子 絆 ～大神設定画集～】 7月30日 発売予定 価格：4,950円 「大神繪草子 絆 ～大神設定画集～」 双葉社は、書籍「大神繪草子 絆 ～大神設定画集～」を7月30日に発売する。価格は4,950円。 「大神繪草子 絆 ～大神設定画集～」はカプコンのアクション「大神（おおかみ）」に関する内容を多数収録した書籍。本書籍