回転寿司チェーンの「スシロー」は24日より、アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ（ゼンゼロ）』との初のコラボレーションフェアを全国の店舗で実施する。【写真】コロンとかわいい！コラボ限定ミニフィギュア全5種今回のフェアでは、特定の寿司メニュー、スイーツ、ドリンクを注文することで、オリジナルデザインのピック、レーザーチケット、ステッカー、ミニフィギュアといった限定グッズを入手できる。各グッズにはゲーム内