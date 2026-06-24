北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）でパラグアイがトルコに1-0で勝利した19日（日本時間20日）の試合中、口を隠して相手と話したパラグアイのMFミゲル・アルミロンが退場処分を受けた。これに生放送で激怒したパラグアイ解説者が、主審と国際サッカー連盟（FIFA）会長を「強盗犯」と糾弾。不適切発言により、大会の取材パスを剥奪される事態となった。英公共放送「BBC」は「アルミロンに対する暴言で