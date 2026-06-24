著名サッカー記者ロマーノ氏がSNSで言及サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているブラジル代表に朗報が舞い込んだ。24日（日本時間25日）に1次リーグC組最終戦のスコットランド戦を控える中で、大物記者が伝えた最新ニュースに反響が広がっている。イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は、日本時間24日に更新したXで「ネイマールJr.は本日ブラジル代表のトレーニングに参加し、W杯のスコットラ