オランダのゴール後に脚光オランダ代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2節でスウェーデン代表に5-1で勝利した。この試合でオランダがゴールをするたびにスタジアムに流れる音楽が「気になりすぎる」「EDMの蛍の光」と反響を呼んでいる。初戦で日本代表と引き分けたオランダはスウェーデン対戦。前半5分、FWコーディ・ガクポがゴール前に流し込み、FWブライアン・ブロビーが詰めて先制に成