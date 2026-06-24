きょう午前3時ごろ、群馬県高崎市にある駐車場で血まみれの女性が見つかり、その後、死亡が確認されました。女性は10代から20代とみられ、警察は殺人事件として捜査を始めました。【写真を見る】【速報】群馬・高崎市の駐車場で血まみれの10〜20代女性見つかる 死亡確認現場に刃物のようなもの 殺人事件かきょう午前3時ごろ、「群馬県高崎市の駐車場で知り合いの女性が知人の男性と揉めている」と110番通報がありまし