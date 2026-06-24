群馬県高崎市の駐車場で血まみれの女性が倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は殺人事件とみて捜査を進めています。【映像】血まみれの女性が発見された現場付近の様子警察によりますと、午前3時ごろ、「群馬県高崎市旭町の駐車場で知り合いの女性が知人男性と揉めていると110番通報があった」と警視庁から群馬県警に連絡がありました。その後、午前3時すぎに「10代から20代の女性が倒れてい