英国サッカー界のレジェンド、デビッド・ベッカムと、元スパイス・ガールズのビクトリア・ベッカムの長男ブルックリンが、家族間の不和を金もうけの手段として利用しているという論争に巻き込まれている。20日（以下、現地時間）、米芸能メディア「ページ・シックス（Page Six）」によると、ブルックリンは最近公開されたフードデリバリー・プラットフォーム「ドアダッシュ（DoorDash）」の2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワー