５月にフランスで開催された第７９回カンヌ国際映画祭で、主演の２人、ヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が女優賞を共同受賞した「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）が６月１９日、公開となった。人と人とが「違い」を超えてまざり合った時、目の前に広がる可能性を見せる映画。その中心にいるのが、エフィラと岡本が演じる2人の女性だ。（編集委員恩田泰子）フランス、日本、ドイツ、ベルギーの合作。原作は、がんの転