米国土安全保障省のマークウェイン・マリン長官によると、イランのイスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）とつながりを持つ男が、サッカー北中米Ｗ杯に出場するイラン代表サッカーチームとともに米国へ入国しようとして阻止されたという。米紙ニューヨーク・ポストなど複数のメディアがこのほど報道。いったい、何があったのか。マリン氏は、身元不明の男がイランサッカー連盟の会長を装い、１次リーグＧ組のベルギー戦（米国時間２１