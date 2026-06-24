国際卓球連盟(ITTF)が22日、女子シングルの最新の世界ランクを更新しました。21日まで「WTTスターコンテンダー リュブリャナ」が開催。早田ひな選手は準決勝で張本美和選手を3−0で破り、決勝ではマカオの朱雨玲選手を4−3のフルゲームの末に下して大会制覇。また張本選手とは女子ダブルスでも優勝して、大会2冠でした。早田選手は優勝のポイントも加わり、2ランクアップで10位に浮上。ベスト4の張本選手は、朱雨玲選手に抜かれ、1