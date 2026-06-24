今大会1勝1分けでF組2位につけている日本代表は25日、引き分け以上でグループリーグ自力突破という条件で第3戦スウェーデン戦に臨む。今大会は各組3位の上位8か国も決勝トーナメントに進出するレギュレーションとなっており、負けても生き残りの可能性が残るというなか、MF伊東純也(ゲンク)は23日の練習後に「もちろんまだ何も決まっていないし、しっかり勝って次に行ければ」と意気込みを語った。F組最終戦は日本対スウェーデ