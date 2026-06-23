6月9日に50歳の誕生日を迎えた、元フジテレビのアナウンサーで、現在はフリーの内田恭子。局アナ時代は「ウッチー」の愛称で親しまれ、『すぽると!』や『森田一義アワー笑っていいとも!』など多くの人気番組を担当。2006年1月に吉本興業社員でダウンタウンの元マネージャーと婚約し、同年に3月末に退社した。「いま、FIFAワールドカップ2026北中米大会が大いに盛り上がっていますが、内田さんも2002年の日韓共同開催大会では、