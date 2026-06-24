サンミュージック所属のお笑いコンビ・すてきなひとときのろぱ仔（36）が24日までに結婚と離婚を同時に発表した。【写真】2枚の写真に込められた意味…異例の同時報告を行ったろぱ仔ろぱ仔は自身のSNSに左手の薬指に指輪が光る写真をカラー、モノクロで公開。「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と書き出すと、続けて「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と伝えた。また「くぅ〜！！！人生っておもしれ〜！！！これ