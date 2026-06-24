北中米ワールドカップで戦う日本代表は、森保一監督が掲げる「良い守備から良い攻撃」をピッチ上で体現している。その背景には、単なるハードワークだけではない、チーム全体に浸透した守備意識と組織力がある。その実態を示したのが、板倉滉と中村敬斗の証言だ。板倉は、日本の守備について「特別やるべきことを変えるわけじゃない」と語る。オランダ戦からチュニジア戦まで見せてきたベースを継続するスタンスが何より重要