DJIは6月23日（火）、ポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」のティザー広告を公開。日本での発表を6月29日（月）21時00分であると示唆した。 またボディカラーとして、新たにパールホワイトの存在が正式に告知された。6月8日に行われたDJI本社ツアーでも確認されたカラーだ。 現在までにDJIが明らかにしている仕様は、デュアルレンズ構成に加え、1インチCMOSセンサーの搭載、17ス