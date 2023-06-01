Kodak（コダック）のポータブルフォトプリンター「Kodak Mini 2 Retro（P210R）」を買った。2×3インチ（約5.3×8.6cm）の名刺サイズのカラープリントが得られるスマートフォン向け昇華型プリンターだ。Amazonで用紙付き（本体内8枚＋30枚パック）で1万3500円だった。 Kodak「Kodak Mini 2 Retro（P210R）」はBluetoothでスマートフォンと接続して写真をプリントできるポータブル