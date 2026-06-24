FIFAが声明サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）について、FIFAが23日（日本時間24日）、声明を発表。給水よりも広告収入を目的としたものとの批判の声も上がる中、FIFAは全く収益を得ていないと主張した。大会初導入の給水タイムでは、前後半各45分の22分を経過したあたりで3分間、試合が中断。選手は水分補給や短い休息を取ることが可能になったが、日本では民放やスポ