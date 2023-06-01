現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でポルトガル代表とウズベキスタン代表がヒューストン・スタジアムで対戦した。FIFAランキング５位で７大会連続出場のポルトガルと、同50位で初出場のウズベキスタンによる一戦。初戦でポルトガルはコンゴと１−１の引き分け、ウズベキスタンはコロンビアに１−３で敗れており、ともに今大会初勝利をかけて臨んだ。立ち上がりから主導権を握ったのはポル