【サンエックス パラダイス】 8月1日 開業予定 サンエックスは、富士急行が運営する富士急ハイランド内に、サンエックスキャラクターの世界観を常設で楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」を8月1日に開業する。 サンエックス パラダイス」では、クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アトラクション