セブン‐イレブン・ジャパンは、ベーシック アパレルブランド「ヘインズ（Hanes）」と初めてコラボレーションしたアパレルアイテム全4種を、全国のセブン‐イレブン店舗限定で7月11日から順次発売する。【別カット】セブン×ヘインズ！デザインやパッケージにこだわり光るコラボ商品ヘインズは1901年にアメリカ・ノースカロライナ州で誕生したベーシックアパレルブランド。快適性を追求したものづくりで知られ、「THE KING OF