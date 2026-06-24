速報です。24日未明、群馬県高崎市の駐車場で血を流して倒れている女性が発見され、死亡が確認されました。警察は殺人事件とみて捜査を始めました。24日午前3時ごろ、群馬県高崎市の駐車場で「知り合いの女性が知人の男性ともめている」と通報がありました。警察が駆けつけたところ、血を流して倒れている女性が発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場には刃物のようなものが落ちていて、警察は殺人事件とみて犯人の