大手ポルノサイトのPornhubが、LGBTQ+の文化とコミュニティによる貢献を記念する「プライド月間」に合わせて、ゲイポルノに関する世界中の視聴者を分析した統計を発表しました。Gay Pride Insights 2026 - Pornhub Insightshttps://www.pornhub.com/insights/gay-pride-insights-2026以下は、地域ごとの人気キーワードを示した地図。ヨーロッパの大部分やカナダ、南米のほとんどで好まれている「twink(トゥインク)」は若くてスリム