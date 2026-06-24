「撤退危機」どころか、10時間待ちの行列...中国経済の停滞が続き、外食産業にも逆風が吹くなか、日本の回転寿司チェーン「スシロー」が中国で異例の人気を集めている。北京や上海では長時間待ちの行列ができ、予約番号が転売されるほどの過熱ぶりだ。一方で、寄生虫騒動をきっかけに「中国撤退も近いのでは」と見る向きもある。2026年3月、中国のSNS上で「スシローのまぐろに寄生虫の卵が付着していた」とする動画が拡散された。