連日、熱戦が続くFIFAワールドカップ2026。初戦で強敵・オランダと2-2で引き分け勝ち点1を手にした日本代表“サムライブルー”は、第2戦でチュニジアを4-0で下し、日本時間6月26日にスウェーデンとのグループリーグ最終戦に臨む。【独自写真】実写映画『ブルーロック』極秘のスタジアム撮影を激写三笘薫や遠藤航が参戦できず、久保建英も一時離脱するなどアクシデントもありながら見事な奮戦を見せているサムライ戦士たち。列