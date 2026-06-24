【「ディアブロ IV」シーズン14「死主覚醒」】 12月12日～ 開催予定 Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」におけるシーズン14「死主覚醒」を7月1日より開始する。 「ディアブロ III」で死の天使マルサエルが倒された伏魔殿の領域に、死そのも