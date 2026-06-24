ブラジル・サンパウロ州リメイラで起きた悲劇に新展開があった。6月13日（現地時間、以下同）、地上約40メートルの高さにあるポンテ・ド・エスケレート（通称「骸骨橋」）から飛び降りるロープジャンプに挑戦した21歳女性が"ロープなし"で投げ出され、死亡した事故において、現地警察は6月20日朝までに新たに3名を逮捕した。これにより逮捕者は合計6名となった。【写真を見る】命綱のロープなしで、地上約40mの高さから投げ出さ