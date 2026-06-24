「郊外のニュータウンは衰退し、人は都心に集中している」という話が、最近あまりに言われすぎてはいないだろうか。確かに豊洲などタワーマンションが林立する地域には、子育て世代をはじめ人があふれている。だが、東京圏では郊外でも多くの人が生活しており、ファミリー世帯が多く居を構えるエリアは決して少なくない。多摩センターも「衰退した」と言われながら、実態としてはむしろ繁栄している街のひとつである。その繁栄ぶり