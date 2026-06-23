芸能界デビューは49歳。パリでも活躍する「ハゲモデル」の和見龍弥さん（かずみ・たつや／51）が6月23日放送の日本テレビ『踊る！さんま御殿！！』に出演。有名芸能人たちに並んでツルツルの頭ときりっとした佇まいで異彩を放ち、スタジオを驚かせた。「謎のスキンヘッド男性」の壮絶人生この日の番組には舘ひろしさん、内藤剛志さん、ヒロミさん、元木大介さん、平子祐希（アルコ＆ピース）さん、浪川大輔さんなど錚々たる有