けさ（24日）午前６時半ごろ、岡山県玉野市玉の県道で、「車が民家に突っ込んでいる」と近くに住む人から119番通報がありました。消防と警察が駆けつけたところ、県道沿いの民家の壁にタクシーが衝突していたということです。 【写真を見る】【速報】タクシーが民家に突っ込む事故運転手の70代男性が重体【岡山・玉野市】 タクシー運転手の男性が意識不明の重体 この事故で、タクシー運転手の70代の