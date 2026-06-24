警察車両の赤色灯高齢者施設で90代女性の顔をたたき骨折させたとして、奈良署は24日、傷害の疑いで奈良市の介護士西谷宏詞容疑者（42）を逮捕した。署によると「おむつの交換時に手をつかむなどしたため、顔面を右手のひらで思い切りたたいた」と容疑を認めている。逮捕容疑は22日未明、勤務先の奈良市内の施設で、ベッドに横たわっていた入所者の顔を手のひらで複数回殴打し、右眼窩底骨折のけがを負わせた疑い。当時、容疑