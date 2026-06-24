オークの木に付く種類のギョウレツケムシがドイツで大量発生している/Michael Ukas/dpa/picture alliance/Getty Imagesベルリン（CNN）ドイツ全土の当局は、有毒な毛虫が大量発生する深刻な事態への対応に追われている。この毛虫は重篤な健康被害を引き起こす可能性があり、首都ベルリンを含む各地で公園やその他の屋外施設が閉鎖を余儀なくされている。当該のギョウレツケムシの体表は、有毒物質を含む微細なとげ状の毛で覆われて