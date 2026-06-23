声優の大橋彩香（31）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。今月30日をもって所属していたホリプロインターナショナルを退所することを発表した。「先程のFC配信でもお話しさせていただきましたが、2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました」と報告。「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝の思いを記した。