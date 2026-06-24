6月23日 公開 Netflixは、イベント「アヌシー国際アニメーション映画祭 2026」にて新作アニメの新情報および素材を公開した。 今回公開されたのは、2026年に独占配信されるNetflixシリーズ「フールナイト」、7月5日に独占配信を開始するアニメシリーズ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」、9月8日より独占配信を開始予定の「THE RIBBON HERO リボンヒーロ&