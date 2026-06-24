爆発したようなボリューミーな髪型のことを「ボンバーヘッド」などと呼ぶことがあります。サッカー元日本代表中澤佑二氏の代名詞としてもおなじみのこの髪型ですが、どうやら人間だけのものではないようです。金色の毛並みを盛大に爆発させながらおやつを食べるハムスターくんの画像が、Xで2.4万件のいいねを集めるなど、大きな注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主のニンゲンさんが