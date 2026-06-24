高市首相は２０２７年度予算案の編成で、経済成長に資する施策向けの特別枠「『強く豊かな日本』投資枠」を創設する方針を固めた。各省庁からの概算要求の上限は設けず、複数年度の計画に基づき確保する。首相が進める予算編成の抜本改革の目玉と位置づけ、旗印の「責任ある積極財政」を推進する構えだ。複数の政府関係者が明らかにした。首相は２４日に開く日本成長戦略会議と経済財政諮問会議の合同会議で表明する見通しだ。