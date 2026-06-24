愛知県尾張旭市の小学校教師の女が、インフルエンザの診断書を偽造して有給休暇を取得し、およそ11万円の給与をだまし取ったとして逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは尾張旭市立旭小学校の教師・唐沢夏織容疑者(51)です。唐沢容疑者は、偽造したインフルエンザ診断書を勤務先の学校に提出して、2023年に合わせて6日間の有給休暇を不正取得し、およそ11万円分の給与をだまし取った疑いが持たれています。診