盗撮行為をしていた男性に「カネだ、100万円」などと言って現金を脅し取ろうとしたとして、いわゆる「盗撮ハンター」の男が逮捕されました。ただ、男自身も盗撮していたとして逮捕されています。警視庁によりますと、野村裕章容疑者は去年5月、東京・台東区の浅草寺で女性を盗撮していた50代の男性に、「お前、盗撮していただろ」「カネだ、100万円」などと言って現金を脅し取ろうとした疑いがもたれています。野村容疑者はこの翌