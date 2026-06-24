家具ブランド大手「CAGUUU」は24日、公式SNSを更新し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦の日本代表対スウェーデン戦が行われる26日について、特別な勤務体制を導入すると発表した。サッカー元日本代表の本田圭佑の呼びかけに応じた対応だとしている。本田は23日、自身のXで「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と投稿していた。試合が平日の朝の通勤時間帯に中継