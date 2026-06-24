ファスナー大手のYKKが委託先の業者に不当に低い価格で作業をさせる「買いたたき」をしたとして、公正取引委員会は再発防止を求める勧告を出しました。【映像】YKKが「買いたたき」公取委が勧告公正取引委員会によりますと、YKKはファスナーの加工や検査などを委託する21の下請け業者に対し、実際の発注単価が当時の最低賃金を下回るなど、通常の代金よりも著しく低い金額を一方的に支払っていました。こうした行為が下請法